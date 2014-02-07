В Германии отклонили критику по отношению к Украине и напомнили о санкциях

Как сообщает Радио Свобода, об этом он заявил на пресс-конференции во время визита в Рим.

"Я не слышал того, что сказала о поведении европейцев (заместитель госсекретаря США Виктория) Нуланд. Думаю, для критики нашего поведения в отношении Украины нет повода", - сказал министр.

Штайнмайер подчеркнул, что отношение Германии к Украине "очень взвешенное и хорошо обдуманное".

Кроме того, он повторил свою же мысль - "пока есть повод для дискуссий о санкциях", имея в виду возможные санкции в отношении украинских чиновников, причастных к нарушениям прав человека во время массовых протестов.

Ранее в интернете появилась запись телефонного разговора помощника госсекретаря США Виктории Нуланд с послом США в Украине Джеффри Пайеттом, в котором она нецензурно отозвалась о роли ЕС в урегулировании украинского кризиса.

Официальный представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки сообщила на брифинге в Вашингтоне, что Нуланд принесла извинения европейским партнерам за свои высказывания.