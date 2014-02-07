ЕБРР: мировой рынок зерна стал больше зависеть от поставок из Украины, Казахстана и РФ

К такому выводу пришли аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), говорится в отчете банка по развитию агробизнеса в мире на 2013-2022 годы, сообщает ИТАР-ТАСС.

Аналитики банка прогнозируют дальнейшее смещение экспортной активности со стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития — международная экономическая организация развитых стран, включая ЕС и США) на Россию, Украину и Казахстан.

”Эти страны имеют значительные конкурентные преимущества, а также сильные позиции в экспорте зерна и других сельскохозяйственных товаров”, - отмечается в документе.

В регионах наблюдается активное развитие. В частности, Украина вскоре может занять второе место по экспорту зерна после США. Казахстан и Россия также увеличили объемы урожайности до уровня выше среднего по миру. ”Страны Причерноморья продолжают инвестировать в зерновой сектор, чтобы улучшить объемы экспорта зерна и создать гарантию, что политическая среда и экономический климат в этих регионах являются стабильными”, - замечают аналитики ЕБРР.

В ЕБРР считают, что три страны могут потенциально поставлять более половины мирового экспорта зерна, тем самым способствуя глобальной продовольственной безопасности. В частности, они смогут удовлетворить спрос стран-импортеров в южной и восточной части Средиземноморья.

Сейчас страны контролируют около 20% экспортного мирового рынка зерновых и ведут переговоры о создании маркетингового пула для координации своих действий в Черноморских портах и на внешних рынках. Возможно, появятся совместные проекты по созданию более современной конкурентной логистической инфраструктуры - расширение терминалов, портов, дорог к портам. К пулу могут присоединится Румыния и Болгария.

Идея ”зернового пула” Украины, России и Казахстана, впервые выдвинутая еще в 2009 году на Всемирном зерновом форуме в Санкт-Петербурге, получила новый импульс в октябре 2013 года. Три страны договорились о совместной проработка вопроса и презентации общего проекта в первом квартале 2014 года.

Минсельхоз США прогнозирует мировой экспорт зерна в сезоне (с июля по июль) 2013-2014 годов на уровне 325 млн тонн. Первое место на рынке занимает США с потенциалом поставок 69-70 млн тонн в текущем сезоне. Однако показатели поставок из этой страны снижаются четвертый год подряд. Украина в 2014 году может стать вторым по масштабам поставщиком зерна в мире с объемом почти 30 млн тонн, что может превысить поставки из ЕС - около 29 млн тонн. В 2012-2013 маркетинговом году Украина поставила на внешний рынок 23 млн тонн зерновых. Россия пока находится на 7-м месте в мире.

Минсельхоз США вторит прогнозу ЕБРР, оценивая, что доля пяти традиционных поставщиков пшеницы на мировой рынок (США, Австралия, ЕС, Аргентина и Канада) к 2022 году уменьшится до 60%. В течение последних десяти лет доля этих стран в мировой торговле пшеницей составляла почти 70%.