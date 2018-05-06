Украинский интерес. Раздвоение ЕС, прослушка по-киевски и беспардонный Глазьев

Политический кризис в Украине серьезно беспокоит Европейский Союз, руководству которого совсем не улыбается получить проблемную зону у своих восточных границ. Поэтому в Старом Свете продолжают изыскивать приемлемые пути для воздействия на официальный Киев. Одним из проверенных и эффективных способов стала челночная дипломатия: верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кэтрин Эштон и еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Штефан Фюле поочередно посещают Киев, дабы не допустить эскалации конфликта. Фюле не только заявил, что визиты евро-дипломатов позволили избежать введения чрезвычайного положения в Украине, но и подчеркнул, что стратегия Европейского Союза в отношении нашей страны не предусматривает введения санкций, чем заметно огорчил украинскую оппозицию.

Если исполнительная власть Евросоюза рассчитывает на конституционную реформу и демократические президентские выборы, то в Европарламенте приняли достаточно грозную резолюцию по ситуации в Украине. Парламентарии ЕС призвали власть обуздать силовиков и отказаться от репрессий против активистов, заодно поставив задание начать подготовку санкций в отношении представителей власти и их спонсоров. Ложкой меда для Украины можно назвать призыв Европарламента к руководству ЕС и МВФ продумать материальную помощь для Украины. Активность законодателей Старого Света имеет свою подоплеку: в мае состоятся выборы в Европарламент, и украинская тема имеет все шансы стать общеевропейской. Потому перспективу увеличения финансовой помощи Украине не исключает и президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, заинтересованный в сохранении должности. При этом упомянутый Фюле призывает создать перспективу вступления нашей страны в Европейский Союз, хотя все компетентные лица понимают, насколько сложным является путь евроинтеграции.

Отвечающая за урегулирование в Украине от США заместитель госсекретаря Виктория Нуланд во время очередного пребывания в Киеве получила неприятный сюрприз: обнародованную запись ее разговора с американским послом в Киеве Джеффри Пайеттом. Представительница Госдепартамента, мягко говоря, нелицеприятно отозвалась об эффективности участии ЕС в поиске компромисса между властью и оппозицией в Украине. Судя по тому, что вице-президент США Джо Байден уже четырежды с начала года общался по телефону с Виктором Януковичем, за океаном не собираются отступать перед трудностями в Украине.

Виктор Янукович отправился на открытие зимней Олимпиады в Сочи, где не только пообщался с руководителями международных организаций, но и попытался «в полях» поймать Владимира Путина. Представители оппозиции полагают, что украинский президент будет согласовывать с российским коллегой кандидатуру будущего премьера. По большому счету, было бы намного интереснее, если бы Виктор Федорович обсудил с Владимиром Владимировичем заявленное крымскими депутатами стремление искать поддержку статусу автономии АРК в России. Заодно упомянув заявления путинского советника Сергея Глазьева, с пеной у рта ратующего за силовой разгон Майдана и утверждающего, что федерализация Украины является насущной необходимостью.

Евгений МАГДА