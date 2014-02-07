Пострадавший от взрыва в Доме профсоюзов парень может потерять второй глаз - активистка

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала общественная активистка Ольга Айвазовская.

«Назар потерял один глаз, второй глаз под вопросом, ему вживили железную пластину на место, где был глаз, он пережил несколько операций, есть проблемы на лице, разворотило челюсть», - рассказала Ольга.

Она также отметила, что отец и друзья пострадавшего столкнулись с угрозами со стороны милиции.

Читайте такжеКомендант Майдана рассказал подробности взрыва в Доме профсоюзов «Сразу после его доставки подтянулись представители МВД, и хотели его допросить, мы обеспечили юриста, информировали масс-медиа, ночью отец с другом приехал. Так случилось, что правоохранители переписали номера машины друга отца и из разных источников нам сообщили, что у него могут быть проблемы во время возвращения Львова, отец уже в безопасности. Мэр Львова Садовый будет обеспечивать поддержку относительно лечения, иностранные врачи будут привлечены, но ситуация сложная, мы призываем перечислять помощь парню, даже если ему все вылечат, ему будет нужна помощь послеоперационная», - сказала активистка.

«Милиция для показаний пришла, они не были в курсе, в каком состоянии парень, но когда парень услышал, что милиция пришла, он пытался выпрыгнуть из окна», - отметила Ольга.