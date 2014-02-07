Янукович допускает вынесение конституционной реформы на "всенародное обсуждение"

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Во время встречи Виктор Янукович отметил, что в настоящее время актуальным вопросом является проведение конституционной реформы.

«Ее необходимо проводить в четком законодательном поле. Для этого предполагается создание временной специальной комиссии Верховной рады Украины», - сказал Виктор Янукович.

Читайте такжеЛавринович: Принять акт о возвращении Конституции 2004 нереальноОн подчеркнул, что к этой работе обязательно будут привлечены отечественные специалисты, эксперты Совета Европы, представители Венецианской комиссии, Конституционной ассамблеи и гражданского общества.

«Наиболее чувствительные вопросы в случае необходимости будут вынесены на всенародное обсуждение», - сказал Янукович.