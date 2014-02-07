Экс-судья международного трибунала войдет в следственную панель от оппозиции - Порошенко

Народный депутат Украины, сопредседатель парламентского Комитета сотрудничества Украина-ЕС Петр Порошенко обсудил с генеральным Секретарем Советы Европы Торбйорном Ягландом вопрос создания следственной панели с участием представителя Совета Европы, украинского правительства и представителя оппозиции для ускорения выхода из политического кризиса в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко, главной темой встречи, которая состоялась 6 февраля, стали вопросы роли Совета Европы и применения действенных механизмов этого авторитетного общеевропейского института по выходу из политического кризиса в Украине.

После завершения встречи Порошенко сообщил: «Совет Европы играет очень важную роль в поиске компромисса в нахождении мирного решения урегулирования ситуации в Украине. В частности, было инициировано создание следственной панели, в которой бы принял участие представитель оппозиции, – им будет профессор Василенко, что согласовано лидерами оппозиции». (Речь идет о Владимире Василенко, докторе юридических наук, профессоре НаУКМА, Чрезвычайном и Полномочном После Украины, судьи Международного Криминального Трибунала по бывшей Югославии, который возглавляет общественную Комиссию по расследованиям нарушений прав человека в Украине – УНИАН.)

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Ягланд соробщил о том, что представитель от Совета Европы также уже определен, и 7 февраля во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем будет обсуждаться возможность определения кандидатуры от правительства, что позволит заработать указанной комиссии и под международным контролем провести беспристрастное расследование тех событий и преступлений, которые произошли в течение последних трех месяцев во время массовых протестов и привели к арестам, избиению и смерти граждан.

Порошенко также выразил надежду, что создание следственной панели с участием представителя Совета Европы, украинского правительства и представителя оппозиции сможет ускорить выход из политического кризиса: «Это очень важный процесс, поскольку он создает предпосылки доверия к результатам деятельности комиссии, создание которой поддержало 47 членов стран Совета Европы. В конце концов он позволит исправить негативный шлейф, который идет от деятельности украинского правительства по всему миру», - сказал он.

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Стороны также обсудили сотрудничество и координацию совместных действий с Венецианской комиссией и другими институтами Советы Европы, которые бы своими консультативными функциями помогли найти компромисс и усовершенствовать украинское законодательство, что позволит разрешить политический кризис в Украине.

Как сообщал УНИАН, отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в конце ноября 2013 года стал первопричиной возникновения самых массовых за всю историю государства протестов. После жестокого разгона «беркутовцами» в ночь на 30 ноября участников мирной акции на Майдане Незалежности, на следующий день, 1 декабря, на улицы Киева вышли сотни тысяч возмущенных граждан. В тот же день на ул. Банковой произошли первые столкновения между участниками акции протеста и милицией. Акции протеста продолжаются до сих пор. Эскалация конфликта произошла 19 января 2014 года, когда на ул. Грушевского в Киеве начались столкновения радикально настроенных участников акции протеста со стражами порядка. Сотни людей были ранены, сотни – арестованы. Есть погибшие. Оппозиция также заявляет об исчезновении нескольких десятков участников массовых акций.

5 декабря 2013 года Генеральный секретарь Совета Европы Ягланд предложил создать экспертную группу для наблюдения за расследованием обстоятельств столкновений в Киеве. Ягланд заявил, что Совет Европы, со своей стороны, готов предложить кандидатуру уважаемого и опытного эксперта в области прав человека.

«Предложение было принято тремя основными оппозиционными партиями. В ходе телефонного разговора, который состоялся в четверг вечером, премьер-министр Украины Азаров также подтвердил свое согласие с предложением генерального секретаря», - говорилось в сообщении Совета Европы.