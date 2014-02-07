Правоохранители не пускают СМИ на митинг сторонников власти без разрешения пресс-службы ВР

Как объяснили корреспонденту УНИАН милиционеры, сегодня нет пленарного заседания парламента, поэтому представителей СМИ не допускают в здание Верховной Рады.

По словам правоохранителей, для прохода журналистам необходимо взять специальное разрешение в пресс-службе Верховной Рады.

В Мариинском парке на площади Конституции находятся несколько тысяч митингующих.