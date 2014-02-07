Правоохранители не пускают СМИ на митинг сторонников власти без разрешения пресс-службы ВР
12:19, 07 февраля 2014Политика
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Правоохранители не пускают журналистов на митинг сторонников власти, который происходит на площади Конституции возле Верховной Рады.
Митинг сторонников власти возле парламента
Как объяснили корреспонденту УНИАН милиционеры, сегодня нет пленарного заседания парламента, поэтому представителей СМИ не допускают в здание Верховной Рады.
По словам правоохранителей, для прохода журналистам необходимо взять специальное разрешение в пресс-службе Верховной Рады.
В Мариинском парке на площади Конституции находятся несколько тысяч митингующих.
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