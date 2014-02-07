Лидера "Братства" Дмитрия Корчинского задержали в Израиле

Об этом ТСН сообщили источники в министерстве общественной безопасности Израиля.

После того, как Корчинского объявили в розыск за организацию массовых беспорядков, он бежал в Приднестровье. Последним его местонахождением, зафиксированным милицией, была Италия. А на днях он прибыл на территорию Израиля, где был сразу задержан местной полицией.

После сообщения от израильской полиции, МВД Украины вспомнило, что он подпадает под закон об амнистии. Корчинского срочно сняли с международного розыска и передали документы в Израиль. После этого лидера "Братства" отпустили.

Корчинский сообщил ТСН, что в Израиль прибыл, чтобы "помолиться святыням". Полиция Израиля информацию не комментирует, а и.о. начальника ГУМВД Украины в Киевской области Валерий Мазан отметил, что не владеет информацией о задержании Корчинского.