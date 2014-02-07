КПУ: В Киеве создан Антифашистский народный фронт для защиты от национал-экстремистов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе киевского городского комитета КПУ, Антифашистский народный фронт города-героя Киева ставит своей целью противостояние «любым попыткам фашизации страны, защиту сограждан от посягательств национал-экстремистов, обеспечение в городе общественного порядка, юридическое и правовое противодействие любым попыткам экстремистов и других преступных элементов нарушить порядок в наших районах».

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Как сказано в обращении фронта, созданного 6 февраля, «более двух месяцев в стране происходит антиконституционный фашистский мятеж».

«Майдан, начавшийся как мирное собрание, очень быстро превратился в силовое противостояние. Экстремистские силы взяли верх на Майдане. Это они совершили акты вандализма, они совершают избиения и шантаж несогласных, это они организовали кровавые противостояния с правоохранительными органами на улице Грушевского, окончательно превращая центр Киева в руины. Это они организовали массовый захват зданий в центре Киева и продолжили этот шабаш по всей Украине. Это они разгуливают по всему городу вооружёнными группами и запугивают людей расправой», - говорится в обращении.

В Антифашистский народный фронт Киева вошли представители различных общественных организаций, «объединившихся во имя главного - борьбы с надвигающейся угрозой фашистского мятежа в нашей стране».

Также сообщается о создании в районах Киева народных дружин АНФ.

Главой координационного совета Антифашистского народного фронта избран Амар Аль-Анни.