США не считают свои действия в Украине вмешательством в ее внутреннюю политику

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, комментируя по просьбе журналистов обвинения в адрес американской администрации во вмешательстве во внутренние дела Украины, передает ИТАР-ТАСС.

Поводом для этого послужила попавшая в интернет запись разговора между помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Викторией Нуланд и американским послом в Киеве Джеффри Пайатом, которые обсуждали вопрос о том, кто из лидеров украинской оппозиции должен быть включен в состав нового правительства страны. Нуланд при этом достаточно грубо высказалась о Евросоюзе, употребив непечатное выражение.

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Карни отказался говорить что-либо по поводу содержания этой беседы, напомнив, что администрация США по традиции "не комментирует частные дипломатические дискуссии", и посоветовал журналистам обратиться за разъяснениями в госдепартамент.

В то же время он заявил, что США "оказывают помощь Украине" путем обсуждения ситуации в стране с правительством и оппозицией.