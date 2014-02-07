Лавринович: Принять акт о возвращении Конституции 2004 нереально
Председатель Высшего совета юстиции Александр Лавринович уверен, что принять Акт о возвращении к Конституции 2004 нереально.
Об этом он заявил в эфире Радио Свобода, пишет Gazeta.ua.
Чиновник подчеркнул, что Верховная Рада принимает только законы, заявления, декларации, постановления и изменения в Конституцию.
Лавринович сказал, что в этом перечне нет такого документа, как Акт, а постановление обязательно для выполнения только в пределах самой ВРУ.
Бывший министр юстиции также выступил категорически против срочного изменения Конституции.
По его мнению, изменения Конституции в 2004 году "были восприняты весьма неоднозначно как в Украине, так и за пределами Украины".
Как известно, Верховная Рада уже несколько дней ведет малорезультативные переговоры по конституционной реформе.
Как известно, оппозиция предлагает вернуться к Конституции -2004 посредством голосования за Конституционный акт, который подобен Акту провозглашения Независимости .