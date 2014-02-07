По факту взрыва в Доме профсоюзов открыто уголовное дело

Об этом сообщил и.о начальника МВД г. Киева Валерий Мазан, передает канал 112. Дело открыто по ст. 264 ("Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов").

Как сообщал УНИАН, взрыв произошел в среду, 6 февраля, на 5 этаже Дома профсоюзов. Неизвестные принесли в комнату пакет с надписью "лекарства". Взрыв раздался, когда пакет пытались открыть.

В результате этого пострадали двое ребят. Одному из них пришлось ампутировать кисть левой руки, но, вместе с тем, медикам удалось спасти ему пострадавший глаз. Другого активиста, по данным милиции, доставили в больницу с ожогом глаз.