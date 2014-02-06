В МИД заявили, что резолюция Европы "подрывает" процесс выхода Украины из кризиса

Министерство иностранных дел приняло во внимание одобренную 6 февраля резолюцию Европейского парламента относительно Украины и считает, что ее несбалансированный характер подрывает процесс стабилизации ситуации.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины относительно резолюции Европарламента по поводу ситуации в Украине.

«Настоящий документ содержит ряд сигналов, которые совпадают с подходами правительства Украины к урегулированию политического кризиса в нашем государстве. Нахождение взаимоприемлемого политико-правового компромисса по выходу из кризиса путем мирного диалога, предупреждение насильственных действий и обеспечение уважения прав и свобод человека были и остаются в основе действий украинской власти», - подчеркнули в МИД.

Важное значение, как отмечают во внешнеполитическом ведомстве, имеет призыв Европарламента к протестующим Майдана «воздержаться от применения силы и сохранить законность своего дела мирным путем и требование ко всем оппозиционным лидерам продолжать воздерживаться от насилия и поддерживать мирный характер протестов».

Читайте такжеЕвропарламент принял резолюцию по Украине и призвал ЕС наказать виновных в насилии над активистами

Вместе с тем, заявили в МИД, вызывает разочарование предвзятость в оценках Европейского парламента действий украинской власти и игнорирование подавляющего большинства конструктивных усилий руководства Украины по реализации мероприятий установления доверия и налаживания мирного и инклюзивного диалога с оппозицией и гражданским обществом.

«К сожалению, целый ряд оценок, выраженных в резолюции Европейского парламента, ставят под сомнение непредвзятость и эффективность деятельности предложенной постоянной специальной миссии ЕП в Украину, целесообразность создания которой требует дополнительного изучения», - говорится в комментарии.

Как заявили в МИД, «несбалансированный характер резолюции, а также призывы к введению ограничительных мер со стороны ЕС не способствуют формированию общенационального примирения и атмосферы доверия в Украине, а следовательно, подрывают процесс стабилизации ситуации».

«В то же время следует отметить дальновидные сигналы, выраженные во время вчерашних дебатов в Европейском парламенте от имени Высокого представителя ЕС и Европейской комиссии, в соответствии с которыми стратегия ЕС относительно Украины сосредоточивается не вокруг санкций, а вокруг диалога и взаимодействия, в том числе на основе признания европейской перспективы Украины», - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

«Подтверждаем, что курс европейской интеграции и внедрения общественно-политических и социально-экономических реформ с целью приближения к лучшим европейским стандартам на основе заключения и последующей имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС остается неизменным приоритетом нашего государства», - отмечается в комментарии.

В связи с этим МВД высоко оценивает инициативу Европейской комиссии о координации подготовки стратегического пакета финансовой помощи Украине на цели внедрения социально-экономических реформ и поддержки макроэкономической ситуации. «Остаемся открытыми для дальнейших консультаций со стороной ЕС, международными финансовыми организациями и другими донорами по этому вопросу», - добавили в министерстве.

Читайте такжеЕвропарламент призвал ЕС, США и МВФ готовить пакет финансовой помощи Киеву

При этом в МИД также выразили уверенность, что украинцы самостоятельно способны найти пути выхода из политического кризиса, за столом переговоров между властью, оппозицией и представителями гражданского общества нашего государства.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Европейский Союз и страны-члены начать подготовку адресных санкций на поездки, активы и недвижимость для украинских чиновников, парламентариев, олигархов, ответственных за "жесткие меры" по Евромайдане.

Также Европарламент в резолюции призывал Президента Украины Виктора Януковича прекратить использовать "Беркут" и другие специальные подразделения в провокациях, похищении людей, пытках и избиваниях.

Вместе с тем Европейский парламент призвал ЕС, США, Международный валютный фонд и другие финансовые учреждения продолжать готовить пакет финансовой помощи Киеву для преодоления экономического кризиса в Украине.