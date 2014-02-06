Журналистку Чорновол избили из хулиганских побуждений - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил заместитель генерального прокурора Украины Роман Андреев.

Читайте такжеЧорновол говорит, что не злится на избивших ее исполнителей“Следствие закончено. Были отработаны тщательным образом все версии, и подтверждение нашла версия совершения преступления из хулиганских побуждений”, - сказал он, заметив, что в подтверждение этой версии указывают показания свидетелей, потерпевшей, подозреваемых, видеозаписи и экспертизы.

Андреев напомнил, что среди других версий также были совершение преступления на заказ, совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью. По словам Андреева, в настоящее время в совершении преступления подозреваются Сергей Котенко, Роман Залюбовский, Андрей Зинченко, Александр Храмцов, Андрей Насиковский, а также еще двое не установленных лиц.

Читайте такжеЯ под стражей только потому, что дал переночевать подозреваемому в избиении Чорновол - НасиковскийКроме того, Андреев отметил, что Зинченко был объявлен в розыск и сегодня поступила информация от правоохранителей из РФ, что он задержан в Москве. Сейчас Генеральная прокуратура Украины начала процедуру его экстрадиции из России, подчеркнул Андреев.

Как сообщал УНИАН, Чорновол жестоко избили в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе под Киевом.

Милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была добавлена еще одна статья - о причинении тяжелых телесных повреждений, что предусматривает более суровое наказание.

В МВД сообщили о задержании пяти подозреваемых в избиении журналистки.

Чорновол выписали из больницы 16 января.