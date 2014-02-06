Рыбак: ВР не будет голосовать за создание спецкомиссии по Конституции из-за оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.

Он отметил, что о таком решении договорились лидеры фракций на совещании.

“Руководители всех фракций согласились не голосовать и не обсуждать проект постановления о ВСК потому, что три фракции оппозиции не дают своих представителей в эту ВСК”.

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Он добавил, что руководители фракций настаивают на том, чтобы подготовить за несколько дней согласованный вариант изменений в Конституцию Украины вместе с народными депутатами и специалистами.