Туск: ЕС не готов предложить Украине большие деньги

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет ИТАР-ТАСС.

"Не следует ожидать, что Европа приготовила какие-то большие ресурсы для Украины", - сказал глава польского правительства. Однако, по его словам, для Киева это сейчас не самое важное.

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"Главное, чтобы как власть, так и оппозиция поняли, что развивающийся конфликт и анархия политической жизни сильно осложняют предоставление разумной и эффективной помощи", - отметил Туск.

Польский премьер сообщил, что проведет видеоконференцию с тремя лидерами украинской оппозиции, в ходе которой намерен проинформировать их о переговорах, проведенных им в последние дни с коллегами в Европе.

По оценке Туска, "ближайшие дни могут стать переломными", однако риск эскалации конфликта все еще очень высок.