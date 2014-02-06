Луценко заявил, что против него возбуждено новое дело

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава пресс-службы Луценко Лариса Сарган.

"В эфире Громадське.TV Юрий Луценко подтвердил, что против него в течение последних двух месяцев возбуждено еще одно уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса Украины "Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти", - написала Сарган.

Она добавила, что СБУ обратилась к СМИ с требованием предоставить всем имеющиеся записи публичных выступлений Юрия Луценко на Майдане Незалежности 22 января 2014 года.

"В минувшую субботу в интервью "Эхо Москвы" Луценко уже сообщал, что "уже было две попытки ареста: первый - декабрьский за организацию массовых беспорядков, а второй - январский, я уже диверсант. У меня сто десятая статья - "Покушение на Конституционный строй " , 111 -я - "Покушение на территориальную целостность", это уже даже интересно. Но самая главная - 113 -я - "Диверсии", - приводит Сарган заявление Луценко.