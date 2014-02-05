Во Львове молодчиков, которые хотели «освободить» ОГА от демонстрантов, отправили в Дрогобыч

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

Читайте такжеВо Львове не пустили в ОГА около 50 молодых людей, пытавшихся пройти на совещаниеКак передает корреспондент УНИАН, сейчас на площади перед зданием Львовской ОГА осталось несколько десятков активистов и депутатов-«свободовцев», которые находятся возле баррикад, установленных на площади.

Попытка проникновения в здание ОГА неизвестных лиц, которых представители «Народной самообороны» и ВО «Свобода» считают «титушками», обошлась без столкновений и нарушения общественного порядка.

По данным милиции, сегодня, около 14.20, к работникам милиции поступила информация о том, что группа неизвестных лиц подъехала на автобусе на площадь к зданию ОГА, они начали словесную перепалку с присутствующими на площади активистами.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что в автобусе с номерами чешской регистрации находится 24 жителя города Дрогобыча и Дрогобычского района Львовской области, которые не смогли объяснить цель своего приезда в ОГА.

Работники милиции, после выяснения обстоятельств инцидента, сопроводили автобус с молодыми людьми за пределы Львова в направлении Дрогобыча. Одного из них забрали в райотдел милиции в связи с подозрением, что он находится в состоянии наркотического опьянения.

Читайте такжеМэр Львова призвал общину города к единству, бдительности и сплоченностиРаботники ГАИ сейчас выясняют, кому принадлежит указанный автобус с чешской регистрацией.

Как сообщал УНИАН, сегодня, около 15.00, группа неизвестных молодых людей совершила попытку зайти в Львовскую ОГА, однако охрана и представители „Народной самообороны” не пропустили их в здание.