Польский премьер проведет сегодня видеоконференцию с лидерами украинской оппозиции

Об этом Туск заявил сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польский премьер планирует поделиться взглядом на решение политического кризиса в Украине.

Он отметил, что планирует также рассказать Арсению Яценюку, Виталию Кличко и Олегу Тягнибоку о результатах своих переговоров с лидерами Европейского союза, с которыми он встречался в деле ситуации в Украине на прошлой и этой неделе.

Премьер Польши назвал важнейшей задачей решение нынешнего кризиса, поскольку дальнейшее противостояние лишь усложнит возможности предоставления помощи Украине.

Читайте такжеТуск: переговоры Украины с ЕС в формате «Брюссель-Москва-Киев» неприемлемы "Это кажется самым важным на сегодня. Об этом буду говорить также с моими украинскими партнерами", - сказал он.

Туск повторил уже ранее озвученное мнение, что украинцам не стоит рассчитывать на какую-то крупную финансовую помощь со стороны Евросоюза, но решение политического кризиса может открыть дорогу к помощи Запада через международные финансовые институты.

Он добавил, что участие в помощи для Украины задекларировал также председатель правительства Канады, с которым он обсуждал украинскую ситуацию вчера.

Читайте такжеЕвросоюз может помочь, но не разрешить кризис в Украине - Туск Туск выразил мнение, что в ближайшие дни могут стать "переломными" в Украине, выразив надежду, что события будут развиваться по позитивному сценарию, и украинцам удастся избежать обострения конфликта и гражданской войны.

Глава польского правительства назвал небольшим риск обострения ситуации в Украине, но все еще возможным.

Пресс-служба правительства Польши отметила сегодня, что с 29 января Туск провел 9 зарубежных поездок и провел 13 встреч с лидерами Европейского союза, с которыми обсуждал возможности решения политического кризиса в Украине.

Как сообщал УНИАН, глава польского правительства за это время, среди других, встречался с лидерами Германии, Франции, Великобритании, лидерами институтов ЕС, премьерами Вышеградской четверки, Прибалтийських государств, а также Финляндии и Швеции.