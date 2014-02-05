У Януковича есть только один реальный кандидат на пост премьера - политолог

У Президента Украины Виктора Януковича есть только один реальный кандидат на должность премьер-министра – и.о. главы правительства Сергей Арбузов, но он сейчас не может получить парламентское одобрение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев

По его словам, ни глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев, ни народные депутаты Петр Порошенко и Анатолий Кинах не входят в планы Януковича на пост премьера.

«Ни Клюев, ни Порошенко не входят в планы Президента на пост премьер-министра, поскольку это политики, а для Януковича сегодня важно, чтобы политики подальше держались от правительства, чтобы оно было чисто экономическим», - считает он.

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«Клюев нужен Президенту на посту главы Администрации, потому что АП – ключевой институт президентской системы власти, это центр политического управления. Конечно же, сейчас ходит много предположений, кто мог бы быть кандидатом, который бы получил голоса и Партии регионов, и оппозиции, например Кинах, но я сомневаюсь, что он входит в планы Президента. Порошенко – это кандидат от оппозиции, и его ассоциируют с оппозицией, поэтому у Президента есть единственный реальный кандидат на пост премьера, но он не может сейчас получить парламентское одобрение», - объяснил Карасев.

«Я сомневаюсь, что сейчас у Арбузова есть возможность получить голоса Партии регионов и коммунистов при голосовании за кандидатуру премьер-министра, а другого кандидата у Президента сейчас на пост премьера нет», - отметил эксперт.

«Форсировать сегодня назначение правительства никто не готов. Понятно, что у оппозиции нет сил для того, чтобы сейчас навязать Януковичу коалиционно-оппозиционное правительство во главе с Яценюком или Порошенко. С другой стороны, говорить о том, что будет комбинированное правительство с участием оппозиции и власти тоже не приходится, потому что оппозиционеры отказались от этого варианта», - пояснил политолог.

Как считает Карасев, «на этой и следующей неделе не будет проголосована кандидатура нового премьера, и такая кандидатура не будет подана Президентом (в Верховную Раду). В качестве и.о. премьера Арбузов пробудет еще достаточно прилично времени».

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Поэтому пока будет функционировать нынешнее правительство, но Карасев не исключает, что какие-то точечные замены возможны, и у Януковича есть полномочия своими указами менять и назначать министров.

«Создать правительство национального единства и народного доверия очень сложно, потому что компромисс очень сложно достигается, и в условиях хрупкого перемирия надеяться на это было бы верхом наивности», - убежден политолог.