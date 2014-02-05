Байден призвал Януковича вывести силовиков с улиц и освободить заключенных

Об этом Байден сказал в телефонном разговоре с Януковичем во вторник. Во время политического кризиса в Украине такие диалоги проходили уже несколько раз, отмечает Радио "Свобода".

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Вице-президент США, как сообщает Белый дом, также призвал Януковича вывести спецназовцев с улиц, освободить заключенных и привлечь к ответственности виновных в нападениях на журналистов и протестующих. Байден добавил, что только диалог и компромисс приведут к власти правительство, в котором украинский народ сможет доверять.