В среду в Сумской области объявят траур по погибшим в ДТП

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОГА.

Председатель облгосадминистрации Игорь Яговдик выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате аварии, произошедшей на железнодорожном переезде вблизи сел Беланы и Виры Белопольского района.

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"Сумская область, как и вся Украина, в скорби. Ужасная трагедия унесла жизни наших граждан. Мы склоняем головы в трауре и выражаем глубокие соболезнования близким и родным погибших. В экстренном порядке мобилизованы соответствующие службы области для расследования причин аварии и предоставления помощи пострадавшим", - сказал Игорь Яговдик.

Он заверил, что власть обеспечит пострадавших всем необходимым и окажет помощь семьям погибших, а также приложит все усилия для того, чтобы установить причины катастрофы и в случае необходимости наказать тех, чьи действия или бездействие привели к катастрофе.

На месте аварии работают правоохранители и руководство региона, председатель облгосадминистрации прервал командировку в Киев и срочно прибыл на место аварии, чтобы координировать действия органов власти и правоохранителей.

Напомним, под Сумами 13 человек погибли из-за столкновения поезда с маршруткой