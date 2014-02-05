ЕС готов делегировать посредников высокого уровня на переговоры оппозиции и власти - Кличко

Об этом заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко после встречи с Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

"Мы обсудили ситуацию в Украине. И здесь главное сегодня, - для того, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, - сделать реальные шаги к разрешению кризиса. Я отметил, что в первую очередь парламент должен сделать то, что в его полномочиях - принять акт о возвращении к Конституции 2004 года. Это позволит демонополизировать власть в Украине", - подчеркнул Кличко.

"Что касается переговоров с президентом Януковичем, то учитывая нечестность власти и ее странные интерпретации договоренностей, я считаю, что посредником должна выступить третья сторона, кто-то должен видеть как происходит процесс переговоров и фиксировать все договоренности и обязательства. Верховный представитель ЕС госпожа Эштон заверила, что Европа готова делегировать посредников высокого уровня на переговоры оппозиции с властью", - подчеркнул он.