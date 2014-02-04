Кличко настаивает на переговорах с Януковичем в присутствии международных посредников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о его сегодняшних переговорах с Президентом.

Читайте такжеКличко рассказал о результатах переговоров с ЯнуковичемПо словам Кличко, у него создается впечатление, что Президент “переводит всю ситуацию на парламент”.

“В парламенте никто разрешать эту ситуацию не будет, все решения заговариваются”, - прибавил депутат.

Он отметил, что, по мнению Президента, нужно от нескольких месяцев до полгода на решение вопроса о внесении изменений в Конституцию. В то же время оппозиция, заметил Кличко, предлагает “проголосовать за акт возвращения к Конституции 2004 года, и это можно решить за заседание”.

Кроме того, Кличко выразил мнение, что на подготовку к рассмотрению этого вопроса необходимо максимум неделя.

Читайте такжеКличко: Янукович заявил, что на принятие Конституции-2004 понадобится полгода“Я уверен, что мы это в силах сделать. Но, к сожалению, на сегодняшний день без решения Президента фракция Партии регионов давать голоса не будет”, - прибавил депутат.

Отвечая на вопрос, сообщал ли ему Президент что-то относительно своего визита в Сочи на открытие зимней Олимпиады, Кличко сказал, что не общался на эту тему с главой государства.

“Но я слышал, что это разговор был Анны Герман, которая говорила, что после возвращения с Олимпиады он будет рассматривать. То есть, ему нужно посоветоваться с главой другого государства? Как-то странно выглядит”, - сказал Кличко.

Также он выразил убеждение, что все переговоры, которые проводятся с Президентом, должны проходить в присутствии международных посредников.

“Чтобы не было различных трактовок этих переговоров. Поэтому после переговоров выходим, советники Президента говорят одно, оппозиция - другое и общество вводят в заблуждение”, - сказал депутат.

В свою очередь лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок отметил, что переговоры лидеров фракций о принятии изменений в Конституцию остаются безрезультатными.

“Не имеют никакого смысла, потому что здесь этот вопрос не решается. Именно поэтому я лично не пойду сейчас на 17 часов к Рыбаку”, - сказал Тягнибок.

Он также считает, что существует два основных варианта внесения изменений в Конституцию.

“Мы предложили четко, есть два варианта: закон 4180, который был проголосован еще депутатским корпусом четвертого созыва, и сейчас одно голосование в 300 голосов решает всю проблему. Или одно голосование конституционного акта”, - сказал депутат.

Кроме того, Тягнибок отметил, что считает необходимым вернуться к рассмотрению закона об освобождении от уголовной ответственности участников Евромайдана.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на заседании ВР народный депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев подчеркнул необходимость объявить перерыв в работе парламента, провести заседание всех фракций и возобновить заседание после разработки плана действий парламента.

По его словам, оппозиция требует, чтобы парламент принял конституционный акт о возвращении к Основному Закону в редакции 2004 года.

Также оппозиция требует принять закон об амнистии участников акций протеста, которые привлекаются к уголовной ответственности без условия об освобождении админзданий и улиц другими протестующими.

Председатель ВР Владимир Рыбак закрыл утреннее заседание около 11.30. Он позвал руководителей фракций и представителя внефракционных депутатов в свой кабинет для того, чтобы “поработать и согласовать все вопросы, которые есть на сегодняшний день”.

Парламент начал работу в 16.00 и около 16.30 спикер закрыл вечернее заседание парламента. Он объявил, что переговоры, на которые он пригласил руководителей фракций, будут продолжены в 17.00. Рыбак объяснил, что переговоры должны продолжаться, чтобы председатели фракций на завтра на 10.00 уже имели определенные наработки по спорным вопросам.