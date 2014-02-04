ЕС не настаивает на досрочных президентских выборах в Украине - пресс-секретарь Эштон

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом на брифинге в Еврокомиссии заявила Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

”О чем мы говорим очень настойчиво, так это о необходимости политического решения. И есть четкие элементы, которые являются составляющими такого решения. Мы говорили о выборах. Они должны быть свободными и справедливыми. Но когда они должны состояться - это то, что должны решать сами украинцы”, - сказала Косьянчич.

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Как известно, представители украинской оппозиции и Майдана настаивают на проведении досрочных президентских выборов.

Очередные выборы президента должны состояться в Украине в начале 2015 года.