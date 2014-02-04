Рада не может ничего рассматривать, пока не вернут Конституцию 2004 года - оппозиция

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», об этом сегодня в парламенте заявил координатор Штаба национального сопротивления, народный депутат Александр Турчинов.

"Народ Украины ждет от Верховной Рады не ярких выступлений, а восстановление конституционного строя. Это главная задача, которая может остановить эскалацию насилия в Украине и вывести страну из кризиса именно мирным путем", - сказал депутат.

По его словам, Акт уже внесли на рассмотрение Верховной Рады. "Сейчас он регистрируется", - уточнил он.

Читайте такжеВ ВР Кличко призвал депутатов проголосовать за возвращение к Конституции 2004 года"Мы просим, чтобы руководители фракций его серьезно обсудили и раздали депутатам", - отметил Турчинов.

"Это будет путь для решения страшного и опасного для страны кризиса", - подытожил депутат.

Позже председатель ВР Владимир Рыбак объявил перерыв в работе парламента до 16.00.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сообщил, что оппозиция подготовила конституционный акт о возврате к Конституции 2004 года.

Яценюк отметил, что в Украине “продолжается эскалация напряжения”, и парламент не может работать в привычном режиме. Единственным путем к стабилизации ситуации, по его убеждению, является «восстановление конституционного правопорядка в Украине и возвращения к редакции Конституции 2004 года».

«Именно поэтому мы настаиваем на том, что в Украине должны быть отменены диктаторские полномочия действующего Президента, в Украине должны быть восстановлены украинская Конституция, баланс власти, по какому именно Верховная Рада Украина формирует Кабинет министров Украины, правительство подотчетно и ответственно перед избранным народом Украины органом, а именно - украинским парламентом», - сказал Яценюк.

Оппозиционные депутаты настаивают, чтобы ВР уже сегодня приняла конституционный акт о возврате к Конституции 2004 года.