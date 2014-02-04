ЕС должен помешать бегству украинских олигархов в случае введения ЧП – евродепутат

Влиятельный европарламентарий Ребекка Хармс заявила, что Европейский Союз должен принять меры, чтобы предотвратить бегство причастных к насилию украинских олигархов и членов правительства, которые имеют паспорта стран ЕС, в случае введения чрезвычайного положения в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом лидер фракции зеленых заявила на пресс-конференции в Страсбурге во время сессии Европейского парламента.

"Ситуация, как представляется, вызывает весьма большую обеспокоенность. В частности это касается олигархов и возможности того, что они могут покинуть страну. Некоторые из них, конечно, имеют паспорта стран ЕС - например, Австрии. Есть вероятность, что они выедут из страны... Европейский парламент должен исправить слабую позицию Европейской Комиссии в этом вопросе", - сказала Хармс.

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"Есть многочисленные примеры нападений на журналистов, общественных активистов, сообщения о терроре, примеры неимоверного насилия в отношении этих людей. Визовые ограничения для виновников этого - вот чего хотят от нас люди в Украине. Простые люди страдают от визовых ограничений, сложно получить визы, они к тому же дорогие", - сказала евродепутат и добавила: "А те, кто разворовал страну и привел к эскалации и насилию - эти люди имеют Шенгенские визы, - или как в случае Австрии - даже паспорта. И для них существует возможность сбежать из страны и выехать в Австрию. Но эти люди ответственны за насилие».

Хармс отметила, что «была шокирована, когда узнала, что столько людей получили европейские паспорта». «Мы требуем визовых ограничений для этих людей и визовой либерализации для простого человека с улицы", - добавила Хармс.

Она назвала как минимум три фамилии главных украинских членов правительства и парламентариев, которые имеют паспорта Австрии.

"Она приобрели богатство через приватизацию, отмывание денег и избежание от уплаты налогов. Эти люди стали олигархами. И эти люди - когда Янукович говорит о чрезвычайном положении - чтобы мы не имели ситуации, что эти люди сбегут в Европу - люди, которые ответственны за насилие", - сказала евродепутат.