Рыбак напоминает, что, по закону об амнистии, можно и дальше протестовать на Майдане

«Майдан мы вычеркнули, люди имеют право на мирный протест, и никто Майдан сегодня не должен трогать», - заявил Рыбак. Он подчеркнул, освобождены должны быть только административные здания и здания областных государственных администраций.

Читайте такжеРыбак заявляет об отсутствии планов введения ЧП в Украине Это подтвердил и автор законопроекта народный депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко. "Только органы исполнительной власти и местного самоуправления – это был предмет компромисса. Этот предмет компромисса обсуждался с оппозицией. И они говорили, что реально можно сделать, и нереально – Дом профсоюзов, Крещатик, речь шла о палатках, которые стоят», - сообщил он. По мнению «регионала», принятый закон «уменьшит возможность эскалации конфликта».

Напомним, основные требования закона об амнистии к протестующим заключаются в следующем: освобождение всех захваченных зданий органов государственной власти и местного самоуправления, допуск к рабочим местам сотрудников этих учреждений; разблокирование транспортных коммуникаций на улице Грушевского в Киеве; разблокирование улиц, площадей, переулков и бульваров по всей стране, кроме тех, где проходят мирные акции протеста.

Читайте такжеРыбак отмечает, что митингующие должны освободить админзданияЗакон вступит в действие только после того, как генеральный прокурор решит Украины, что участники протестных действий выполнили его требования. Если этого не произойдет в течение 15 дней, то закон утрачивает силу.