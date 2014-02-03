Украина не получала официальных предложений по кредиту со стороны ЕС - Кожара

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины ЛеонидКожара на брифинге в Киеве.

«На сегодня у нас нет официальных предложений со стороны ЕС», - отметил Кожара, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Читайте такжеКожара и Лавров против внешнего вмешательства в процесс урегулирования кризиса в Украине Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита Кэтрин Эштон в Киеве.

Как сообщал УНИАН, Верховный представитель Евросоюза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон в интервью изданию Wall Street Journal сказала, что Евросоюз и США работают над большим планом финансовой помощи Украине.

Эти действия, по ее словам, направлены на предоставление помощи Украине в переходный период, когда временное правительство может начать политические и экономические реформы перед назначенными на 2015 год президентскими выборами.

Объем помощи «будет немалым», сказала Эштон, условия этой помощи не нуждаются в заключении Киевом долгосрочного соглашения с Международным валютным фондом.

Читайте такжеВ Мюнхене Кожара рассказал о возможном банкротстве Украины - Бильдт Эштон добавила, что пакет может состоять не только из денег, но может также содержать инвестиционные обязательства и другие предложения.

Эштон посещала Украину на минувшей неделе, чтобы способствовать диалогу между правительством и оппозицией. Она также планирует приехать в Киев на этой неделе.