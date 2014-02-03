Янукович считает недопустимым разжигание экстремизма в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время встречи с участниками Международного круглого стола «Демократический процесс и угроза радикализма в Украине», который состоялся сегодня в Киеве.

Читайте такжеВ России начали без суда блокировать сайты за экстремизм«Сказать «нет» экстремизму, радикализму, разжиганию вражды в обществе, в основу которого положена политическая борьба за власть», - сказал Янукович.

Говоря о последних событиях во время массовых акций, глава государства с сожалением отметил, что такие проявления имеют место.

Читайте такжеЯнукович и Кличко могут выйти во второй тур президентских выборов - исследование «Если бы определенный период времени назад кто-то об этом сказал, мы не поверили. К сожалению, это у нас происходит. Вандализм, который мы видим во время захвата государственных учреждений, и призывы, которые звучат, напоминают уроки той давней истории. Нам бы не хотелось, чтобы, не дай Бог, это когда-то еще повторилось», - заявил Янукович.

В этой связи он назвал актуальным проведение круглого стола. «Огромная благодарность, что вы объединились в эту организацию и проводите огромную работу, которая, я уверен, объединяет людей в сообщество здоровых людей, лишенное нацизма, расизма, ксенофобии», - отметил Президент.