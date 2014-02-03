За время массовых протестов в Украине пострадали 136 журналистов - ИМИ

Таковы данные Института массовой информации, который отслеживает, фиксирует и проверяет информацию о пострадавших журналистах, фотографах и операторах во время исполнения ими профессиональных обязанностей в зоне столкновений протестующих, милиции и «титушек» в Киеве и других городах.

Читайте такжеКернес кричал журналистам Позор и требовал прорвать информблокадуКак отмечается в сообщении ИМИ, во внимание принимались только случаи, связанные с профессиональной деятельностью, и такие, где журналисты получили реальные ранения или повреждения техники.

ИМИ отмечает, что большинство журналистов – 80 - пострадали за последние 2 недели (с 19 января по 2 февраля 2014 года).

Читайте такжеМы готовы сделать все, чтобы власть услышала общество - украинские журналисты Больше всего журналистов пострадали от избиения милицией или бойцами «Беркута» - 54 случая. 27 журналистов получили ранения от взрыва свето-шумовых гранат, на 21 работника СМИ нападали «титушки». Было зафиксировано 17 случаев ранений журналистов от пуль, которые летели со стороны милиции на ул. Грушевского в Киеве, отмечает ИМИ. Также было 2 случая, когда беркутовцы целились журналистам в камеры, но те успевали увернуться, и пули летели мимо.

Еще 19 журналистов пострадали в результате других действий, например, во время толчеи между милицией и протестующими, от камней, которые летели с разных сторон, и от отравления слезоточивым газом.

31 журналисту повредили или полностью уничтожили технику - видеокамеры, фотоаппараты, планшеты, флешки и другое.

11 журналистов задерживала или арестовывала милиция.

Полный список пострадавших здесь:

http://imi.org.ua/news/42295-spisok-postrajdalih-jurnalistiv-30-vipadkiv-onovlyuetsya.html

Источник: http://imi.org.ua/news/43000-za-chas-masovih-protestiv-v-ukrajini-postrajdalo-136-jurnalistiv-imi-infografika.html