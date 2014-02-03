МВД: Булатов не предоставил никакой конкретной информации о своем похищении

Представители следствия трижды пытались допросить Дмитрия Булатова, однако ни одной существенной детали о совершенном в отношении него преступлении активист Автомайдана так и не предоставил, сообщает УСО МВД Украины.

«Такое поведение потерпевшего наводит на мысль, что он не желает сотрудничать со следствием», - отмечают в милиции.

По словам заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины Олега Татарова, продолжается расследование уголовного производства по факту исчезновения Булатова.

«Правоохранители были вынуждены констатировать, что трижды пытались допросить его в качестве потерпевшего, однако в первый раз гр. Булатова не удалось допросить в связи с состоянием здоровья, а также из-за присутствия большого количества людей – политиков, защитников, которые не давали провести следственное действие. Позже потерпевший предоставил лишь вероятный цвет микроавтобуса, на котором его похищали. С третьего раза допрос состоялся, но уточняющей информации работникам следствия опять не предоставили», - говорится в сообщении.

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По информации МВД, Булатов заявил, что его, вероятно, похищали на микроавтобусе синего цвета, а точного места похищения он не помнит. «Даже примет преступников, которые могли бы быть причастны к совершению уголовного правонарушения, он нам не предоставляет», – отметил Татаров.

Следствие продолжается, устанавливаются свидетели уголовного правонарушения. По вероятному маршруту движения Булатова устанавливаются места расположения видеокамер и видеорегистраторов на автомобилях, которые могли там находиться в то время, когда исчез потерпевший. Кроме того, милиционеры допрашивают свидетелей, осуществляют поквартирные обходы с целью выявления информации, которая могла бы способствовать раскрытию преступления.

«Но нежелание потерпевшего и граждан, которые его консультируют, помогать следствию не дает возможности объективно и быстро установить обстоятельства совершенного уголовного правонарушения», – отметил Татаров.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, Булатов прибыл на лечение в Вильнюс.

Заместитель генерального прокурора Лилия Фролова заявила 2 февраля об отсутствии каких-либо препятствий для выезда Булатова за границу. По ее словам, разрешение на его выезд предоставил Шевченковский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры.

Булатов исчез 22 января, а 30 января его нашли в селе Вишенки Бориспольского района. Как рассказал сам активист, неизвестные били его, истязали, порезали ему ухо и даже распинали – у него проколы на руках. Он был госпитализирован в столичную частную клинику «Борис».

По факту исчезновения Булатова открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 146 Уголовного кодекса Украины ”Незаконное лишение свободы или похищение человека”. Кроме того, Булатов был объявлен в розыск и фигурирует по уголовному производству по факту массовых беспорядков (ст. 294 УК) в качестве подозреваемого.