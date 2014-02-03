СМИ: "Регионалы" Львовщины проигнорировали организованный Добкиным "слет" в Харькове

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-секретаря Петра Писарчука Ульяну Копцюх. Также она сказала, что ей не известно о том, чтобы участие в харьковской встрече принимали другие, рядовые члены Партии регионов Львовщины.

Тем временем из собственных источников изданию стало известно, что приглашение в Харьков на 1 февраля Петр Писарчук получил, однако проигнорировал его и не распространял среди членов областного центра.

Читайте такжеКернес кричал журналистам Позор и требовал прорвать информблокадуВ свою очередь бывший председатель фракции Партии регионов в Львовском областном совете (до того, как фракция самораспустилась) Игорь Грещук также заверил, что участия в харьковском собрании не принимал. «Я там не был. И не слышал, чтобы кто-то от Львовщины был», - отметил он.

Напомним, что на «слете» членов Партии регионов в Харькове, организованном председателем Харьковской ОГА Михаилом Добкиным и мэром Харькова Геннадием Кернесом, было создано объединение «Украинский фронт», которое выступает против Евромайдана.

Читайте также«Украинский фронт» Партии регионов хочет участвовать в переговорах оппозиции и власти Среди представителей Западной Украины там присутствовали, в частности, члены Партии регионов из Тернопольской области и жена председателя Тернопольской ОГА. В то же время, организаторы отмечали, что на встрече присутствовали представители всех регионов Украины.