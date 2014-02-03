В Луцке пикетировали областную милицию, требуя не давить на активистов

Как передает корреспондент УНИАН, на пикете присутствовали народные депутаты, депутаты местных советов, общественные активисты, участники луцкого Автомайдана.

Читайте такжеВолынская милиция: мы с народом, мы - украинцыЧасть пикетчиков были с заклеенными скотчем ртами. Участники объясняли, что такими внешним видом пытаются донести до общественности, что их хотят запугать и притеснить свободу слова, однако, по их словам, это не удастся. После акции митингующие наклеили ленты скотча на двери здания милиции.

По информации присутствовавших, пикет спровоцировало то, что более чем 80 участникам луцкого Евромайдана поступили повестки к следователям милиции для допроса в качестве свидетелей.

Читайте такжеВ Луцке суд закрыл уголовные производства против шести евромайдановцев Как объяснила участница пикета Мария Доманская, депутат Волынского областного совета от Партии регионов Надежда Григола написала заявление в милицию по поводу телефонных угроз в ее адрес. На основании этого заявления и стали вызывать свидетелей, сказала активистка.

«Мы хотим таким способом сказать правоохранительным органам, чтобы на нас не давили, сотрудничали с нами», - сказала Доманская.

«Каким образом отбирались эти люди – неизвестно. У нас есть все основания считать, что вызывают на допрос тех людей, которые проявили активную общественную позицию, являются активистами Евромайдана или являются националистами», - отметила участница пикета Майя Москвич.