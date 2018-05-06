Вехи недели. Катапультирование Азарова, амнистия с президентским акцентом и «Украинский фронт» против оппозиции

Украине приходится привыкать жить с временным правительством. Сколь примирительными и оптимистичными бы ни были заявления и.о.премьер-министра Сергея Арбузова, а в нынешней ситуации никто не может гарантировать Сергею Геннадиевичу утверждение в качестве премьера. Уход в отставку Николая Азарова нельзя назвать своевременным, скорее, катапультирование верного президентского соратника призвано было сыграть роль клапана в клокочущем народным недовольством котле. Получилось ли? Судя по тому, что Майдан не собирается расходиться, фактор времени играет в подобных решениях не последнюю роль. Однако в Украине больше не будет премьера, исключившего политические амбиции из джентльменского набора высокопоставленного чиновника.

Показательным выглядит тот факт, что министерство внутренних дел ни дня не проводит без нагнетания ситуации. Его сыщики, например, выяснили, что массовые акции протеста были заранее запланированы партией «Батькивщина». И не беда, что партийные серверы были в начале декабря изъяты милицейским спецназом «случайно», и ни в одной цивилизованной стране суд подобные доказательства не принял бы. Война (читай – революция) все спишет. Досадно только, что в жесткости заявлений с и.о. министра внутренних дел Виталием Захарченко начал не без успеха конкурировать шеф внешнеполитического ведомства Леонид Кожара, который на международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене профессионально дисквалифицировался.

О встрече сильных мира сего при участии украинской оппозиции – чуть ниже. Пока констатируем, что особенностью нынешнего политического кризиса является запоздалая реакция его участников на проблемы или успешное преодоление созданных самостоятельно сложностей. Ко второй категории можно отнести отмену конституционным большинством Верховной Рады драконовских законов, продавленных через сессионный зал 16 января. Именно этот пакет, вброшенный в нормативное поле без минимального апробирования к украинским реалиям, стал катализатором общественно-политического взрыва, приведшего к человеческим смертям. Но наивно полагать, будто в Верховной Раде уже произошли тектонические изменения. Да, вокруг президентского варианта амнистии участникам Майдана, который в оппозиции окрестили «законом о заложниках», во фракции «регионалов» шла напряженная борьба, потребовавшая личного и непосредственного вмешательства Виктора Януковича. Но решение было принято – за счет Партии регионов, профессионально подыгравших ей коммунистов и десятка внефракционных. Слабым утешением стало обособление «группы Литвина» и способность оппозиции проконтролировать свои ряды от коллаборационизма на этом этапе.

Харьковский губернатор Михаил Добкин начал февраль открытием «Украинского фронта» - общественной организации, выбравшей своим символом георгиевскую ленточку и взявшей на вооружение наработки российского агитпропа. Михаил Маркович вместе со своим политическим партнером Геннадием Кернесом, судя по тональности их заявлений, не только разыгрывают крапленую карту федерализации, но и активно науськиваются российскими мозгоделами на оппозицию. Как собираются новоявленные «фронтовики» освобождать украинскую землю от оккупации пока неясно, но в переговорах между властью и оппозицией они уже хотели бы принимать участие. Заодно отмечу, что Александр Турчинов от имени оппозиции скептически отнесся к стремлению «Правого сектора» и афганцев принять участие в переговорном процессе.

На фоне затишья в противостоянии на улице Грушевского обсуждение судьбы Украины вышло на международный уровень. Добрый Владимир Путин пообещал было сотрудничать с любым украинским правительством, но его одернули руководители собственной исполнительной власти. Поэтому в Москве решили дожидаться формирования нового Кабмина, а уже потом решать вопрос о дальнейшем кредитовании Украины. Комбинация получилась не блещущая новизной, но эффективная.

В ходе вышеупомянутой Мюнхенской конференции по вопросам безопасности украинская тема стала ключевой. Запад устами госсекретаря США Джона Керри и еврокомиссара Штефана Фюле начал более активно артикулировать поддержку украинского народа в борьбе за демократию, в ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров умело пустил в ход риторику времен холодной войны. Представители украинской оппозиции активно искали поддержку у западных партнеров, и Арсений Яценюк озвучил даже сумму в 15 миллиардов долларов, необходимую для спасения отечественной экономики. Правда, наивно полагать, что и Запад, и Россия занимаются геополитической благотворительностью. Решение судьбы Украины зависит от граждан нашей страны – это должно быть аксиомой.

Евгений Магда