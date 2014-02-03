Россия начала торговую войну с ЕС - польская газета

Об этом сегодня пишет польская Gazeta Wyborcza.

”После саммита в Брюсселе, на котором ЕС не оставил Украину, Россия начала торговую войну с Европой - эмбарго на поставки свинины. А Беларусь не купит картофель у ЕС”, - пишет издание.

Газета сообщает, что Россия объясняет запрет случаями африканской чумы в Литве, отмечая, что эмбарго касается всех государств Евросоюза.

”Этот запрет является непропорциональным. Наши российские партнеры запрещают экспорт даже из тех государств ЕС, где нет таких случаев”, - заявил еврокомиссар по вопросам здоровья Тонио Борг.

По данным издания, Россия покупает около четверти экспорта свинины из государств Евросоюза - около 700 тысяч тонн на сумму 1,4 млрд евро.

”Москва начала конфликт сразу после саммита Россия-ЕС, который состоялся в прошлый вторник. Саммит прошел в холодной атмосфере из-за Украины. Два месяца там продолжаются протесты из-за того, что правительство в Киеве неожиданно отказалось подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и активизировало сотрудничество с Россией”, - отметила газета.

Как сообщал УНИАН, 27 января Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз в страну живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, а также репродуктивного материала из Литовской Республики в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в этой стране, сообщает пресс-служба ведомства.

«С целью недопущения заноса возбудителя заболевания (АЧС – УНИАН) на территорию Украины решением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 25 января временно запрещен ввоз на территорию Украины восприимчивых к выявленному заболеванию животных, продукции, сырья и репродуктивного материала из них из Литовской Республики», - говорится в сообщении.

Случай заболевания диких кабанов африканской чумой в Литве зарегистрирован 25 января.

Напомним, 6 января вирус африканской чумы свиней был обнаружен в Станично-Луганском районе Луганской области на границе с Россией. Вирус был диагностирован в тушке дикого кабана. Запрет на ввоз свиней и свинины из Луганской области ввели Россия и Беларусь.

До этого вспышка АЧС в Украине была зафикирована в 2012 году в Запорожской области.