Регионалу, который выступил на Евромайдане, побили авто



Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я вышел после эфира на "Громадському.ТБ" и увидел, что у меня разбито левое заднее окно. У меня ничего не украли, но этот факт говорит о том, что в Киеве и по всей Украине бушует беззаконие", - заявил Грушевский.

Он также отметил, что не собирается писать заявление в милицию.

Сегодня на Майдане со сцены было объявлено о выходе из Партии регионов нардепа Виталия Грушевского. Однако, сам нардеп заявил, что он не выходил из ПР, а ведущий с Майдана Евгений Нищук ошибся, когда объявил о его выходе.

По его словам, он пришел на Майдан высказать свою гражданскую позицию. В свою очередь ведущий Евгений Нищук заявил, что он расценил появления Грушевского на сцене Майдана, как факт выхода из Партии регионов.