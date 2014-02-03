Регионалу, который выступил на Евромайдане, побили авто
Народный депутат от Партии регионов Виталий Грушевский заявил, что неизвестные разбили ему окно в машине.
Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Я вышел после эфира на "Громадському.ТБ" и увидел, что у меня разбито левое заднее окно. У меня ничего не украли, но этот факт говорит о том, что в Киеве и по всей Украине бушует беззаконие", - заявил Грушевский.
Он также отметил, что не собирается писать заявление в милицию.
Сегодня на Майдане со сцены было объявлено о выходе из Партии регионов нардепа Виталия Грушевского. Однако, сам нардеп заявил, что он не выходил из ПР, а ведущий с Майдана Евгений Нищук ошибся, когда объявил о его выходе.
По его словам, он пришел на Майдан высказать свою гражданскую позицию. В свою очередь ведущий Евгений Нищук заявил, что он расценил появления Грушевского на сцене Майдана, как факт выхода из Партии регионов.