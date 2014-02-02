Яценюк: оппозиция готова сформировать правительство

Об этом заявил глава фракции "Батьківщина" в парламенте Украины Арсений Яценюк в эфире "5 канала", передает ИТАР-ТАСС.

"Мы четко заявили, что готовы сформировать правительство, которому будет доверять народ и с которым будут работать западные партнеры", - сказал Яценюк.

При этом он исключил возможность формирования нового кабинета министров оппозицией и Партией регионов. "Мы на это не согласны. Мы сами формируем правительство и в этом случае берем ответственность за происходящее", - добавил лидер фракции.

Отвечая на вопрос, он сказал, что в случае формирования правительства оппозицией первоочередными реформами станут демонополизация экономики, а также реформы в энергетике, чтобы снизить зависимость от импортных энергоносителей.

"Мы также намерены преодолеть неимоверную коррупцию, осуществить налоговую и банковскую реформы", - добавил Яценюк. Кроме того, по его словам, предстоит реформа судебной системы и правоохранительных органов. "Мы предлагаем полную люстрацию судей", - сказал лидер фракции.

Он отметил также, что для поддержки реформ оппозиция рассчитывает на кредиты МВФ, Всемирного банка, макрофинансовую помощь со стороны Европейского союза, Европейского инвестиционного банка, частных инвесторов из Европы и США. "Такое кредитование может быть только под новое правительство", - добавил Яценюк.