США и ЕС планируют усилить содействие по решению кризиса в Украине - Нуланд

Как сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина», об этом заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила сегодня на встрече с дочерью экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Евгенией и заместителем председателя партии ”Батькивщина” Григорием Немырей. Встреча состоялась в рамках их участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

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Нуланд сообщила о мерах, которые применяются и планируются к применению США вместе с ЕС в тесном контакте с представителями оппозиции, гражданского общества и конструктивно настроенных представителей украинской власти для нахождения политических механизмов, направленных на прекращение эскалации насилия, и содержательного политического диалога, который должен мирным способом разрешить конфликт в Украине.

Читайте такжеСША призывают Украину восстановить активные переговоры с МВФОна подчеркнула, что правительство США в тесной координации с ЕС планирует интенсифицировать свои усилия по содействию мирному разрешению кризиса.

Кроме того, Нуланд сообщила, что намерена на будущей неделе снова посетить Украину.

Евгения Тимошенко проинформировала заместителя Госсекретаря США о виденье Юлии Тимошенко путей мирного разрешения политического кризиса в Украине и передала слова благодарности за усилия правительства США по содействию мирному разрешению конфликта и нахождению путей для предотвращения его эскалации и избежания человеческих жертв.

В свою очередь Григорий Немыря проинформировал Нуланд о растущем давлении со стороны украинской власти на партию ”Батькивщина” и оппозиционных активистов в Украине.

Во время встречи стороны также обсудили предложение об образовании международной комиссии по расследованию фактов насилия и нарушения прав человека в Украине.

Кроме того, Нуланд попросила передать слова поддержки Юлии Тимошенко.