Кернес кричал журналистам "Позор" и требовал прорвать информблокаду

«Позор им, журналистам! Они только и могут делать такие праздничные сюжеты, сколько сегодня Майдан завоевал зданий, сколько Майдан сегодня разобрал мостовых и сколько сжег зданий», - сказал Геннадий Кернес участникам всеукраинского слета руководителей первичных организаций Партии регионов.

В то же время, руководитель областного отделения Партии регионов, председатель облгосадминистрации Михаил Добкин пожаловался на информационную блокаду и искажения информации журналистами.

Читайте такжеКернес грозит более чем жестким отпором за попытку захвата мэрии Харькова«Я думаю, сегодня в этом зале сидят журналисты, которые будут писать о заангажированности слета», - сказал Добкин 6-тысячной публике регионалов.

«Соберутся 150-200 человек у памятника Шевченко и это все показывают, как желание харьковчан поддержать Евромайдан. Соберется 50-100 тысяч людей на самой большой площади Европы, показывают, что согнали бюджетников, мол, люди стоят там по принуждению», - отметил Добкин.

По его мнению, СМИ искаженно освещают события, связанные с противостоянием на Грушевского, действиями силовиков, а также не представлено мнение общины востока и юга Украины относительно несогласия с мятежными настроениями.

Перед началом взлета регионалов, организаторы демонстрировали ролики о преступлениях против «Беркута». Также показали сюжет про казака Михаила Гаврилюка, в котором авторы видеоролика утверждали, что его никто не трогал, он сам исчез, а затем перед журналистами появился в гриме.

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На экстренный всеукраинский слет руководителей первичных организаций Партии регионов в Харьков в субботу прибыло около 6 тысяч делегатов из 21 области Украины, а также представители 50 общественных организаций.