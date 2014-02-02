В США надеются на "более легитимное правительство" Украины

Об этом Обама заявил в рамках Интернет видео-конференции с американцами, сообщает Голос Америки.

Отвечая на вопрос по поводу ситуации в Украине, Барак Обама отметил, что США ведут активный диалог с оппозицией и правительством.

"Мы убеждены, что Во-первых, правила, которые ограничивают протесты и свободу слова, в конце концов, есть контр-продуктивными и мы выступаем против этого", - отметил Обама.

Читайте такжеОбама впервые высказался в поддержку украинцев"Во-вторых. Должен быть путь реструктуризировать правительство Украины способом, который позволит оппозиции и людям на улицах участвовать в подготовке к демократическому процессу, который создаст более легитимное и единое правительство. Это будет не просто, но мы стараемся помогать в переговорах на пути к этой цели".

"Третье. В долгосрочной перспективе, часть того, что происходит является проявлением того, что украинцы очевидно смотрят на Европу и Запад, как партнеров в переходе к более свободной экономики, на основе свободного рынка. Очевидно, они имеют сильные исторические связи с Россией и значительные коммерческие отношения с Россией, и ими не надо жертвовать".

"Я думаю, что украинцы не хотят - и мы видим подтверждение этому на улицах - это так, чтобы за закрытыми дверями был поставлен крест на их стремлении к более свободного общества интегрированного в Европу. Мы уже видели подобное в мире. Государствам теперь трудно действовать по старым правилам, которые не учитывают реальные надежды и чаяния простых людей"

"Когда есть Интернет, смартфоны, Google и технологии и информация, люди хотят участвовать в определении собственной судьбы. Теперь можно не ограничивать информацию так как раньше. Надеюсь, что власти Украины признает это и все разрешится мирно. Я всегда обеспокоен случаями применения силы и, как я уже говорил, мы ежедневно общаемся с правительством Украины, чтобы добиться положительного решения", - отметил президент США.