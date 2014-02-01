В Харькове активисты Евромайдана провели шествие по центральной части города

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимают участие около 300 человек.

Люди начали шествие от билетных касс стадиона «Металлист» на улице Плехановской и планируют дойти до памятника Т.Шевченко на улице Сумской.

Участники шествия держат национальные флаги, красно-черные и черные флаги, а также скандируют: «Банду прочь!», «Харьков, вставай!», «Восток и Запад вместе», «Революция», «Слава Украине – Героям Слава!».

Колонну участников шествия с обеих сторон охраняют работники милиции. Движение автотранспорта по маршруту шествия не перекрыто – люди идут по тротуару.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 февраля, во время всеукраинского Слета руководителей первичных организаций Партии регионов, который проходил в харьковском Дворце спорта, объявлено о создании всеукраинского гражданского союза «Украинский фронт».