«Украинский фронт» Партии регионов хочет участвовать в переговорах оппозиции и власти

Об этом на Всеукраинском слете руководителей первичных партийных организаций Партии регионов заявил председатель Харьковской облгосадминистрации, председатель ХОО ПР Михаил Добкин.

«Мы хотим присоединиться к переговорному процессу, который сегодня происходит между оппозицией и действующей властью, на правах тех, кто будет представлять альтернативную точку зрения. Буквально недавно представители «Правого сектора» заявили о своем желании вступить в переговорный процесс. Я думаю, что они имеют на это право, представляя определенную часть населения, но точно такое же право имеет и вновь созданная организация. Это необходимо для того, чтобы весь спектр взглядов и интересов нашего государства на этих переговорах был представлен», – подчеркнул он.