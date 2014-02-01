Минобороны: 87% личного состава Вооруженных Сил поддерживают действия Януковича

«Показательно, что 87 процентов, то есть подавляющее большинство личного состава поддержали действия Президента Украины, и выразили убеждение о недопущении дальнейшего противостояния в обществе и призвали к немедленному прекращению тех незаконных действий, которые мы сегодня видим в стране. Как министр обороны, я надеюсь, что высказанное личным составом мнение Вооруженных Сил Украины будет учтено, в том числе и радикально настроенными организациями и гражданами, которые сегодня устраивают беспорядки на улицах», - цитирует пресс-служба и.о. министра обороны Павла Лебедева.

Кроме того, Лебедев заверил, что информация о передаче частей ВДВ в состав Министерства внутренних дел не соответствует действительности.

«Сегодня, к сожалению, существует очень много провокационных заявлений отдельных политиков и материалов в средствах массовой информации о деятельности Вооруженных Сил Украины. Некоторые из них - как о передаче частей ВДВ в состав МВД - откровенно бессмысленные», - сказал и.о. министра, добавив, что все действия руководства Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины проходят в правовом поле, с соблюдением законодательных норм.

Кроме того, в министерстве выразили уверенность в том, что Президент Украины Виктор Янукович, парламент и правительство найдут пути для того, чтобы достичь компромисса в обществе.

Как сообщал УНИАН, 31 января Управление прессы и информации Министерства обороны сообщило, что военнослужащие и работники аппарата министерства поддерживают Президента Украины Виктора Януковича о необходимости стабилизации ситуации в государстве.