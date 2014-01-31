Военнослужащие обратились к Януковичу с призывом не допустить разгара гражданской войны

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

Отмечается, что общее собрание состоялись в 727 воинских частях Вооруженных Сил Украины во всех регионах Украины. Военнослужащие и работники Украинского войска обсудили происходящие в городе Киеве и государстве. Во время собрания Центрального аппарата Министерства обороны Украины присутствующие, в частности, заслушали Министра обороны Украины Павла Лебедева и его заместителей.

Участники собрания выразили обеспокоенность ситуацией, сложившейся в последнее время в государстве. Военнослужащие и работники ВС Украины назвали недопустимыми силовой захват государственных учреждений, препятствование представителям органов государственной власти и местного самоуправления выполнять свои обязанности, отметив, что дальнейшая эскалация противостояния угрожает территориальной целостности государства.

Отмечается, что Вооруженные Силы Украины в соответствии с Конституцией и законами Украины находятся вне политики и не должны втягиваться в политическое противостояние, поскольку это приводит к увеличению напряжения в обществе. Военнослужащие высказывается за мирное решение ситуации.

Они также отмечают, что «в это непростое для страны время, мы в полной мере осознаем чрезвычайно большую ответственность, которая ложится сегодня на защитников Отечества».

«Ведь среди нас много участников боевых действий, которые прошли «горячие точки». Мы воочию видели последствия гражданского противостояния во многих странах мира. Кровавые события, которые привели к гражданским войнам в бывшей Югославии, Ираке, Сирии и других странах сломали миллионы человеческих судеб и забрали тысячи жизней», - отметили военнослужащие.

Военнослужащие и работники ВСУ считают, что «затяжное противостояние в обществе в дальнейшем может привести к вооруженной борьбе и кровопролитию, чего ни в коем случае нельзя допустить».

«Просим Вас принять безотлагательные меры по стабилизации в стране мирным путем, достижение согласия в обществе. Призываем Вас остановить экстремизм, противоправные действия и не допустить разгара гражданской войны и разрушение целостности государства», - говорится в обращении к Президенту.