МВД планирует охранять общественный порядок реактивными огнеметами - СМИ

Об этом свидетельствует проект постановления Кабмина, имеющийся в распоряжении ZN.UA.

"Шмель" и "Шмель-М" ("Джміль" и "Джміль-М") вписаны в раздел перечня спецсредств, где упоминаются ручные газовые гранаты и патроны с газовыми гранатами.

В пояснительной записке к постановлению Виталий Захарченко отметил, что его принятие позволит должным образом обеспечить выполнение заданий по охране общественного порядка, общественной безопасности и борьбы с преступностью, пишет ZN.UA.

Отметим, что реактивный пехотный мобильный огнемет "Шмель-М" взят на вооружение воинских подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Сухопутных войск России. Он имеет значительную дальность стрельбы, большую мощность и предназначен для уничтожения живой силы противника, которая расположена в разного рода сооружениях, выведения из строя автомобильной и легкой бронированной техники, разрушения укрепленных объектов, сообщает издание.

Огнемет способен поражать живую силу на расстоянии до 1,7 километров, прицельная дальность стрельбы - до 800 метров.

Отметим, что помимо термобарических и зажигательных боеприпасов огнемет "Шмель" может стрелять дымовыми зарядами, создающими непроницаемую завесу и тем самым ослепляющими противника.