Оппозиция требует ликвидировать «эскадроны смерти, управляемые властью»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

«Похищение сотен активистов, пытки, бесчеловечные издевательства над ними и никакой реакции провластных органов - прокуратуры, милиции и спецслужб - свидетельствует о том, что деятельность так называемых эскадронов смерти призвана терроризировать, запугивать, пытать и физически уничтожать участников Революции достоинства, лидеров оппозиции и оппозиционных и общественных деятелей», - отметил Тягнибок.

Читайте такжеОппозиция обещает найти виновных в убийствах и пытках активистов МайданаПо его убеждению, «действия этих эскадронов смерти координируют высшие руководители власти».

«Очевидно, что без личного участия и технической помощи министра внутренних дел Захарченко, руководителей правоохранительных органов на местах, без прикрытия прокуратуры невозможно себе представить, чтобы в Украине безнаказанно действовали бандитские группировки, которые пытают людей», - считает Тягнибок.

Он напомнил о похищении лидера Автомайдана Дмитрия Булатова, активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Читайте такжеСледствие рассматривает две версии похищения Булатова - МВД«За каждым лидером оппозиции и известным активистом ведется слежка. В центре каждого города расположены десятки милицейских и спецслужбовских камер, которые тотально следят за всеми», - убежден Тягнибок.

Таким образом, считает он, «власть, как минимум, видела, но мы уверены, что и координировала, похищения каждого активиста, включая Дмитрия Булатова».

Как сообщал УНИАН, 23 января активисты Автомайдана заявили об исчезновении Булатова . Позже в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве сообщили, что жена Булатова через своего адвоката написала в милицию заявление об исчезновении мужа.

Булатова нашли 30 января в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области. Сейчас он находится в столичной клинике «Борис». По словам друзей Булатова, неизвестные злоумышленники неделю пытали мужчину, не давали ему пищу и пытались узнать, кто финансирует Автомайдан.

В ночь на 21 января неизвестные похитили и пытали двух активистов Майдана - Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Когда 50-летний Вербицкий разносил чай на Грушевского, его ранило в глаз. Представитель Совета Майдана Луценко отвез Вербицкого в Октябрьскую (Александровскую) больницу. Оттуда обоих активистов похитили неизвестные и 15 часов пытали. 22 января тело Вербицкого было найдено в лесу под Гнедином. Луценко, который после пыток сумел выбраться из леса в Бориспольском районе, рассказал, что похитители особенно жестоко пытали Вербицкого из-за того, что он был львовянином.