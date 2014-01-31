Оппозиция обещает найти виновных в убийствах и пытках активистов Майдана

Штаб национального сопротивления начинает альтернативное расследование убийств и пыток активистов Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в штабе национального сопротивления народный депутат, один из лидеров партии «Батькивщина» Александр Турчинов.

Он отметил, что официальным расследованиям со стороны правоохранителей нельзя доверять, поскольку «бездействие властей, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры - это не признак их беспомощности или непрофессионализма, а доказательство их непосредственного участия в этих кровавых делах, убийствах и пытках».

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По словам Турчинова, оппозиция начнет собственное расследование преступлений. «Наши специалисты в штабе национального сопротивления начинают проводить альтернативные расследования этих преступлений», - сказал он.

Как сообщил Турчинов, расследованием займутся специалисты, в частности Андрей Кожемякин, Виталий Ярема и другие оппозиционеры, которые имеют опыт работы в правоохранительных органах.

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