Зимняя Лениниада. В Украине массово разрушают памятники Ленину

Так, вчера ночью в Фастове Киевской области был разрушен очередной монумент Ленина. Неизвестные сбросили шестиметровую статую с постамента, повредив ее при этом.

Всего же за декабрь-январь СМИ сообщали о более чем двадцати случаях разрушения или повреждения памятников Ильичу в Украине.