Зимняя Лениниада. В Украине массово разрушают памятники Ленину

14:52, 31 января 2014
Политика
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Украину охватила настоящая эпидемия Ленинофобии. За два зимних месяца было разрушено или повреждено стремящееся к рекордному количество памятников вождю мирового пролетариата

Так, вчера ночью в Фастове Киевской области был разрушен очередной монумент Ленина. Неизвестные сбросили шестиметровую статую с постамента, повредив ее при этом.

Всего же за декабрь-январь СМИ сообщали о более чем двадцати случаях разрушения или повреждения памятников Ильичу в Украине.

Поваленный Ленин в Фастове
Поваленный Ленин в Фастове /  © espreso-tv
Разбитый Ленин в Котовске Одесской области
Разбитый Ленин в Котовске Одесской области /  © УП
Разбитый Ленин в Котовске Одесской области
Разбитый Ленин в Котовске Одесской области /  © УП
Обезглавленный Ленин в Побережном Винницкой области
Обезглавленный Ленин в Побережном Винницкой области / 
Ленин без ладони в Березанке Одесской области
Ленин без ладони в Березанке Одесской области /  © Сообщество Березанки в ВК
Поваленный Ленин в Бердичеве Житомирской области
Поваленный Ленин в Бердичеве Житомирской области /  © Український тиждень
Поваленный Ленин в Бердичеве Житомирской области
Поваленный Ленин в Бердичеве Житомирской области /  © Український тиждень
Разрушенный Ленин в Машевке Полтавской области
Разрушенный Ленин в Машевке Полтавской области /  © poltava.pl.ua
Разрушенный Ленин в Киеве
Разрушенный Ленин в Киеве / 
Разрушенный Ленин в Киеве
Разрушенный Ленин в Киеве / 
Разрушенный Ленин в Киеве
Разрушенный Ленин в Киеве / 

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