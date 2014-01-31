Зимняя Лениниада. В Украине массово разрушают памятники Ленину
14:52, 31 января 2014Политика
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Украину охватила настоящая эпидемия Ленинофобии. За два зимних месяца было разрушено или повреждено стремящееся к рекордному количество памятников вождю мирового пролетариата
Так, вчера ночью в Фастове Киевской области был разрушен очередной монумент Ленина. Неизвестные сбросили шестиметровую статую с постамента, повредив ее при этом.
Всего же за декабрь-январь СМИ сообщали о более чем двадцати случаях разрушения или повреждения памятников Ильичу в Украине.
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