Несколько сотен активистов пикетируют столичное управление ГАИ

Возле столичного управления Госавтоинспекции проходит митинг активистов Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Богдана Хмельницкого собралось несколько сотен митингующих.

Они требуют от руководства киевской ГАИ ответа на то, кто сжег автомобили участников Автомайдана и других автомобилистов, даже которые не причастны к каким-либо протестным движениям.

Читайте такжеИз-за сильных морозов активистов на Майдане и на Грушевского стало меньше

Также митингующие призывают работников ГАИ переходить на сторону народа.

В настоящее время никто из руководства столичной Госавтоинспекции к митингующим не вышел, хотя пикет длится уже около часа.